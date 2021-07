Race tip for Saturday, July 24

The first race got off at 12.15 pm with the running of the 3 y.o and up claiming for $250.000.the selection is RACE 1. BAY commander…Ridewiththemob. RACE ..2… Ashley’s Glory…One Squeeze. RACE 3..Golden Blood… Mine That Cat… RACE 4…Stallwalkin’Girl… Awesome Aviator… RACE 5…Take-Two…Sheer Beauty.. RACE 6…Adore Brilliance..Elitist… RACE 7… BadgyalRiRi…Tarsus Boy… RACE 8..Buff Bay… Hilly’s Vision.. RACE 9…Solid Approach…Trevors Choice… RACE 10… Silent Cat..Above All Links

The outsiders to watch are 5.. Nina Dorada..6 Chitu Prince..7 .Moonova..8 .Ruds D Indian..9. Victory Turn